Власти Москвы рекомендовали ТЦ ввести QR-коды

Московским торговым центрам рекомендовано подключиться к системе QR-кодов и чекинов, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Обязательного требования на этот счет пока нет, подчеркнул руководитель ведомства. Рекомендация связана с тем, что уже многие кафе и рестораны еще до официальных распоряжений сами внедрили систему чекинов. По оценкам Алексея Немерюка, было бы эффективно, если бы по той же схеме начали работать фудкорты в ТЦ, магазины и заведения с фастфудом.

Отметим, что с 12 ноября дня система QR-кодов распространена на префектуры и управы. Там регистрация обязательная и для сотрудников, и для посетителей.