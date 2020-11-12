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12.11.2020 / 15:12
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы рекомендовали ТЦ ввести QR-коды

Московским торговым центрам рекомендовано подключиться к системе QR-кодов и чекинов, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: istock
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Обязательного требования на этот счет пока нет, подчеркнул руководитель ведомства. Рекомендация связана с тем, что уже многие кафе и рестораны еще до официальных распоряжений сами внедрили систему чекинов. По оценкам Алексея Немерюка, было бы эффективно, если бы по той же схеме начали работать фудкорты в ТЦ, магазины и заведения с фастфудом.

Отметим, что с 12 ноября дня система QR-кодов распространена на префектуры и управы. Там регистрация обязательная и для сотрудников, и для посетителей.

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