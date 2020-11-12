Медсестру из Дзержинска будут судить по делу о выброшенных вакцинах

В Дзержинский городской суд поступило уголовное дело о халатности с обвинительным заключением в отношении старшей медсестры местной поликлиники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, женщина получила с 22 ноября по 12 декабря прошлого года вакцину против гриппа в количестве 12437 доз. Препарат предназначался для иммунизации населения.

В нарушение санитарно-эпидемических правил медсестра положила вакцину в помещение, где не было холодильного оборудования. В результате вся партия пришла в негодность.

Когда выяснилось, что использованию препарат не подлежит, медсестра обратилась к директору коммерческой фирмы, занимавшейся строительными работами на территории городской больницы №2, с просьбой об утилизации партии. Он согласился.

Напомним, 67 коробок с вакциной были найдены в середине мая в районе улицы Ленинградской.

В результате действий медсестры были нарушены права граждан на бесплатную иммунизацию, а больнице был причинен ущерб в размере свыше 1,5 миллиона рублей.