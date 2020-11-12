Экс-полицейские пойдут под суд за попытку разбудить мужчину шокером

Новости

В Минске вводят обязательный масочный режим 12:24
Возбуждено дело после гибели девушки из-за падения в яму на востоке Москвы 12:23
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале 12:18
Московские памятники помыли в преддверии зимы 12:09
Социологи назвали самые конфликтные города России 12:08
У московских школьников не будет ноябрьских каникул 12:04
Netflix заключил эксклюзивный контракт с Дэвидом Финчером 11:57
Анна Плетнева рассказала, как московские медики спасли ей жизнь 11:55
В Москве зарегистрировано 5997 новых случаев COVID-19 11:39
В Москве создадут самую большую в стране климатическую камеру 11:38
В Минске выпущены памятные монеты в честь 100-летия таможни 11:34
Анастасия Заворотнюк стала выходить на прогулки 11:34
В Петербурге возбуждено дело об отравлении детей в школе 11:22
В Перу проходят протесты против смещения президента 11:22
В Омске внучки чернобыльца отстояли в суде право на компенсацию 11:07
ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек 11:06
Зеленский госпитализирован с коронавирусом 11:03
Москвичи воспользовались системой чекинов порядка 1,4 млн раз 11:00
Премьер Японии намерен в кратчайшие сроки встретиться с Байденом 10:52
На Казанском и Киевском вокзалах Москвы реконструируют платформы 10:33
В Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в митингах 10:30
Аналитики выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет 10:27
Музей космонавтики поможет московским школьникам изучать космос 10:24
Столичные власти расскажут о развитии креативных индустрий 10:21
ФСБ закрыла под Владимиром лабораторию с тонной наркотиков 10:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 11:57
Рубрика: Происшествия

Экс-полицейские пойдут под суд за попытку разбудить мужчину шокером

Текст: Екатерина Дементьева

Дело полицейских, применивших электрошокер для того, чтобы разбудить уснувшего в такси нетрезвого иркутянина, передано в суд. Расследование их уголовного дела завершено. Как отмечается в сообщении СКР по Иркутской области, оба фигуранта обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Полицейские станут сообщать о найденных пьяницах родственникам

Напомним, трагедия произошла ночью 15 февраля в Иркутске. Водитель такси не смог разбудить заснувшего 24-летнего пассажира. Он обратился за помощью к сотрудникам полиции, и те, недолго думая, применили к спящему электрошокер. Пассажир скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Следствие подтвердило: необходимости в спецсредствах не было - мужчина не оказывал не малейшего сопротивления.

После внутренней проверки полицейские были уволены из органов МВД и арестованы. Против них было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя