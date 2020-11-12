Экс-полицейские пойдут под суд за попытку разбудить мужчину шокером

Дело полицейских, применивших электрошокер для того, чтобы разбудить уснувшего в такси нетрезвого иркутянина, передано в суд. Расследование их уголовного дела завершено. Как отмечается в сообщении СКР по Иркутской области, оба фигуранта обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств.

Напомним, трагедия произошла ночью 15 февраля в Иркутске. Водитель такси не смог разбудить заснувшего 24-летнего пассажира. Он обратился за помощью к сотрудникам полиции, и те, недолго думая, применили к спящему электрошокер. Пассажир скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Следствие подтвердило: необходимости в спецсредствах не было - мужчина не оказывал не малейшего сопротивления.

После внутренней проверки полицейские были уволены из органов МВД и арестованы. Против них было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств).