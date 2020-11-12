В УФСИН рассказали, что стало причиной убийства в сибирской колонии

Заключенного исправительной колонии особого режима в Убинском районе Новосибирского области убили в результате личного конфликта. Между осужденными сложились неприязненные отношения, которые переросли в драку.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУФСИН, информация ряда СМИ о якобы имевшем место бунте осужденных не соответствует действительности. Исправительная колония работает в штатном режиме. Ранее сообщения о бунте в колонии опровергли и в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

- Возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травы несовместимые с жизнью. Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов, - отметили в ГУФСИН. - По данному факту проводится проверка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сообщается, что тело жертвы с множественными травмами головы было обнаружено в мусоросборнике на территории хозяйственной части колонии. Погибшему было 39 лет.

Проверку инцидента начали и в прокуратуре Новосибирской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что его сотрудники на месте убийства организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников региональных СУ СКР и ГУ МВД. Проведен осмотр места происшествия, трупа, освидетельствование осужденных, изъяты образцы одежды, крови.

- В настоящее время прокуратура проводит в исправительной колонии комплексную проверку деятельности учреждения, в том числе оценивает вопросы соблюдения законодательства об обеспечении режима и надзора, а также исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Сотрудник облпрокуратуры проводит обход учреждения, осуществляет прием осужденных, - говорится в сообщении.

Результаты расследования уголовного дела, а также прокурорской проверки и.о. прокурора Новосибирской области Борис Крылов взял на личный контроль.