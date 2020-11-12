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12.11.2020 12:08
Рубрика: Общество

Социологи назвали самые конфликтные города России

Текст: Юлия Мякишева

В России составили рейтинг с самыми конфликтными жителями. В списке оказалось 25 пунктов - население стольких городов поучаствовало в исследовании. По итогам оказалось, что больше всего любят поругаться в Челябинске, Краснодаре и Перми.

Фото: iStock
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Данные получили методом социологического опроса по телефону. Общая выборка составила три тысячи респондентов. Исследование проводили в ноябре 2020 года, сообщает агентство Zoom Market.

Десятка населенных пунктов с жителями-скандалистами выглядит так: Челябинск, Краснодар, Пермь, Махачкала, Тольятти, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Брянск, Екатеринбург. Последнее место заняла Москва.

Респондентам задавали такие вопросы: часто ли они сознательно избегают конфликтов, считают ли, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации, часто ли ругаются с незнакомцами, где чаще всего ругаются, могут ли они назвать себя конфликтным человеком? 56 процентов опрошенных сказали, что часто сознательно избегают конфликтов, 31 процент считает, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации, а 19 процентов признались, что им часто приходится ругаться с незнакомыми людьми.

37 процентов россиян, попавших в выборку, ругаются с незнакомцами на дороге, 29 - в общественном транспорте, 23 - в магазинах и на рынках, семь процентов ругается в бюджетных учреждениях, а еще четыре - с соседями. Но при этом считают себя конфликтными людьми только девять процентов опрошенных.

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