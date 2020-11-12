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Рубрика: В мире

Владимир Познер заявил о деградации Соединенных Штатов

Америка сейчас в упадке, стране предстоит пройти через очень мучительный и тяжелый период. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, оценивая политическую и экономическую ситуацию в США.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Познер сообщил о желании США наказать Россию

"Я очень верю во внутреннюю силу Соединенных Штатов, но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала, приблизительно, когда был избран Кеннеди (1961-1963 годы - прим. "РГ"). С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх", - цитирует Познера РИА Новости.

Отмети, что после прошедших 29 сентября теледебатов с участием демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа Познер пожалел Америку. "Эти два человека вообще не говорили о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах", - негодовал телеведущий, имеющий тройное гражданство (России, Франции и США).

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