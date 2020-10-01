Познер пожалел Америку после дебатов Трампа и Байдена

"Эти два человека друг друга в основном оскорбляли. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, они вообще не говорили. Мне стало жалко Америку ", - заявил Познер.

Ранее американские эксперты не скупились на слова, комментируя диалог Трампа и Байдена. "Отвратительное шоу. Это были худшие дебаты, которые я когда-либо видел. Это позор", - подчеркнул ведущий CNN Джейк Таппер.

Напомним, в минувший вторник, 29 сентября, в Кливленде прошли теледебаты с участием нынешнего президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Полтора часа политики оскорбляли друг друга, говоря в основном о коронавирусе и медицинских проблемах, при этом не предлагая конкретных шагов для решения возникших проблем.

Участники дебатов постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. Наблюдали за этим "позором" примерно 73,1 миллиона человек. Такие данные представила исследовательская служба Nielsen.