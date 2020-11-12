Власти Москвы намерены продлить дистанционное обучение для школьников

Столичные власти с высокой долей вероятности примут решение о продлении дистанционного обучения для школьников 6-11 классов, точное решение будет принято на следующей неделе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На следующей неделе примем решение, продлять или не продлять дистанционное обучение школьников, исходя из эпидемиологической ситуации, - рассказал он в эфире телеканала "Россия-24". - Но, скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что эта система будет продлена".

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов ранее было продлено в столице с 9 по 22 ноября. Кроме того, с 13 ноября на дистанционную форму обучения перейдут студенты городских вузов и колледжей. Принять такое же решение городские власти рекомендовали учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.