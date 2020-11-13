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13.11.2020 13:52
Рубрика: Digital

Apple разрешат протестировать аналог Bluetooth в России

Текст: Иван Черноусов
Фото: EPA-EFE/APPLE INC Фото: EPA-EFE/APPLE INC
Фото: EPA-EFE/APPLE INC

Государственная комиссия по радиочастотам не возражает против выделения российскому представительству Apple полосы частот в диапазоне 6,2-8,2 ГГц для работы UWB-чипов. Это позволит компании активировать технологию в поддерживающих ее смартфонах и других устройствах, официально проданных в России. Об этом сообщают "Ведомости".

Фото: iStock
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Как пишет издание, заседание государственной комиссии по радиочастотам состоится 23 ноября. Именно тогда решение будет принято окончательно. Предполагается, что до 1 октября 2021 года Apple разрешат протестировать UWB-чипы. В ходе тестирования должно выясниться, способны ли они создавать помехи другому радиооборудованию.

Технология UBW - это аналог Bluetooth, но при этом более быстрый и с высокой пропускной способностью. Он позволяет устройствам общаться между собой и точно определяет взаимное расположение в реальном времени. Для того чтобы передать данные, достаточно направить два iPhone друг на друга

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