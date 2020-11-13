АвтоВАЗ выпустил юбилейную Lada Vesta. Пройден рубеж в 500 тысяч

Автозавод "Lada Ижевск", входящий в "Группу АвтоВАЗ", выпустил 500 000 автомобилей семейства Lada Vesta. Машина отправилась в дилерский центр.

Серийное производство седана Lada Vesta стартовало 25 сентября 2015 года. 50-тысячная Lada Vesta была выпущена уже в сентябре 2016 года. В текущем году модель отметила 5-летний юбилей. Сегодня в семейство Vesta входит седан, универсал, их кросс-версии, а также модификации CNG и Sport.

Автомобили на ижевском автозаводе изготавливаются по полному циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. Ежедневно "Lada Ижевск" собирает 500 машин. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 000 экземпляров в год.

Кстати говоря, 24 сентября с конвейера АвтоВАЗа сошёл 30-миллионный автомобиль. Им стал седан Lada Granta с приставкой #Club. Модель отправилась в заводской музей.