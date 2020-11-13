Минстрой предложил оборудовать комнаты для курения вейпов и кальянов в домах

Создать комнаты для курения кальянов и вейпов в многоквартирных домах. С таким предложением выступил Минстрой. Документ опубликован на портале правовой информации.

Комнаты для курения для кальянов и вейпов могут появиться в помещениях общего пользования после решения собственников жилья. Ранее создавать такие помещения можно было только для курения сигарет, уточняет ТАСС.

В проекте документа говорится, что спецместа в доме должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить возможность наблюдения за курением табака, потреблением никотинсодержащей продукции или использованием кальянов из других помещений. За нарушение требований предусматриваются штрафы до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 80 тысяч - для юридических.

Вытяжка, искусственное освещение, пепельницы, огнетушитель - обязательны для курительных комнат. При этом само помещение должно быть изолированным, оборудованным дверью, на которой снаружи должен быть знак "Место для курения", а внутри - данные о вреде, который никотин наносит организму.

Добавим, что октябрь стал последним месяцем, когда можно было заказать кальян в традиционном заведении общепита. С ноября любителям такой никотинсодержащей продукции нужно идти в кальянные. Законопроект, который приравнял кальяны и электронные сигареты к табачным изделиям, был подписан в конце июля этого года.