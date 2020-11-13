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13.11.2020 05:31
Рубрика: Власть

На сайте Минобороны создан раздел о российских миротворцах в Карабахе

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

На официальном сайте Министерства обороны России появился специальный раздел "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе". Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Определен порядок ротации российских миротворцев в Нагорном Карабахе

В этом разделе будут публиковать актуальные новостные и мультимедийные материалы, инфографику, материалы с брифингов руководящего состава Минобороны о проведении миротворческой операции. Также посетители смогут ознакомиться с картами с текущей обстановкой на территории Нагорного Карабаха и с расположением российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора.

Напомним, вечером девятого ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач. В этот регион уже переброшено более 800 российских военнослужащих, развернуто 10 наблюдательных постов, отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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