На сайте Минобороны создан раздел о российских миротворцах в Карабахе

На официальном сайте Министерства обороны России появился специальный раздел "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе". Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В этом разделе будут публиковать актуальные новостные и мультимедийные материалы, инфографику, материалы с брифингов руководящего состава Минобороны о проведении миротворческой операции. Также посетители смогут ознакомиться с картами с текущей обстановкой на территории Нагорного Карабаха и с расположением российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора.

Напомним, вечером девятого ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач. В этот регион уже переброшено более 800 российских военнослужащих, развернуто 10 наблюдательных постов, отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.