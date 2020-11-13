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13.11.2020 12:28
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster появится в России не раньше осени 2021 года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

В летний корпоративный отпуск АвтоВАЗа, в который сотрудники предприятия уходят с 6 июля по 16 августа 2021 года, на тольяттинском заводе состоится монтаж и пусконаладка оборудования, необходимого для выпуска шасси обновлённого Renault Duster.

Фото: www.largus.fr.
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По информации AvtoVAZ News, в 2021 году завод увеличит объёмы производства шасси для Renault Arkana. Ранее предполагалось, что обновлённая версия Duster будет иметь унифицированную с кросс-купе платформу, и планы АвтоВАЗа по наращиванию производства это доказывают.

На заводе уже установлена дополнительная линия, но она нуждается в модернизации и окончательной отладке.

Унификация шасси с Arkana позволяет предположить, что Duster получит новый двигатель - 1.3 литра турбо.

Ранее обновлённый Renault Duster в камуфляже был неоднократно замечен на дорогах Тольятти.

Исходя из сроков корпоративного отпуска, Renault Duster-2 не появится раньше осени следующего года.

#Renault