Вчера в Женеве в 20-й раз прошел "часовой Оскар": завершился конкурс Grand Prix d'Horlogerie de Geneve (GPHG). Главный приз, "Золотую Стрелку", получили самые тонкие в мире механические часы - Piaget Altiplano Ultimate Concept.

В этом году церемония награждения, которая обещала быть весьма пышной по причине 20-летия престижного конкурса часовщиков, проходила в женевском театре "Леман" без зрителей. В зале - только члены жюри и победители: организаторам, видимо, пришлось известить их о включении в список призеров заранее, сохраняя интригу для всех остальных. Над каждым пустующим креслом вместо головы зрителя качался красный надувной шарик. Выглядела эта "иллюзия присутствия" забавно, но трогательно.

Вкратце о том, как устроен конкурс. Существует международное профессиональное жюри в количестве 30 человек, которое принимает решения большинством голосов, причем голосование тайное. Из часов-номинантов формируется лонг-лист, который "просеивается" до шорт-листа, где в каждой из 12-14 категорий (ежегодно их число чуть варьируется) остается по 6 претендентов. Разные модели одной и той же марки могут быть номинированы в нескольких категориях. Так возникают случаи "двойных", а иногда даже "тройных" побед - последнее, например, произошло в прошлом году с маркой Audemars Piguet, получившей две премии в разных номинациях, а потом взявшей еще и основной приз.

Участвовать в конкурсе GPHG может любая компания и любой часовщик: Швейцария всячески поддерживает часовую индустрию, привлекая к мероприятию множество спонсоров и вручая призы не только знаменитым брендам, но и малоизвестным независимым компаниям - особенно часто это происходит в последние два-три года. Молодые марки, отмеченные таким образом, получают толчок к популярности и развитию. Соревнуются не только швейцарцы (один из призов в 2018 году получил и российский часовой мастер Константин Чайкин, см. здесь) - но что поделать, именно у них в часовой сфере исторически сложившееся преимущество.

При этом некоторые марки конкурс GPHG принципиально игнорируют: в их числе лидер швейцарской часовой промышленности Roleх (это очень закрытая компания с собственным "кодексом поведения"), зато ее "дочка" Tudor - вполне активный конкурсант. Не увидим мы здесь Patek Philippe: марка получала призы в предыдущие годы, но по каким-то причинам решила больше не соревноваться. Нет сейчас и ни одной компании концерна Swatch Group (в том числе Breguet или Omega). Но даже без этих имен конкурс получается весьма представительный.

"Золотая Стрелка"

Итак, о победителях 2020 года: начнем с главного. Пока вы не увидите своими глазами механические часы толщиной с монету (положив ее для наглядности рядом), поверить в их существование довольно сложно.

В 2018 году мастера компании Piaget, традиционно славящейся ультратонкими часами, совершили практически невозможное, создав экземпляр, толщина корпуса которого (а внутри ведь еще и механизм!) всего 2 мм. Каким образом? Ноу-хау в том, что основой для механизма (плати́ной, на которую он крепится) послужила задняя крышка корпуса. Этот концепт был представлен на Женевском Салоне высокого часового искусства в упомянутом 2018 году, и журналисты толпами ходили смотреть невиданное произведение рук человеческих. Однако высказывалось мнение, что в силу тонкости (а значит, хрупкости) деталей механизма часы нежизнеспособны - то есть так и останутся концептом, интересным экспериментом, но не пригодным для "обычной жизни".

Поработав над моделью еще немного, в 2020 году в Piaget с гордостью заявили (см. здесь) о возможности ее коммерческого производства и доступностью для коллекционеров (часы изготавливаются не из золота, металла довольно мягкого, что в случае такой тонкой модели большой минус, а из высокотехнологичного сплава на основе кобальта; кроме того, внесены некоторые поправки в конструкцию). И вот - заслуженная победа!

"Канонические часы"

Номинация Iconic Watch отмечает модели, которые стали не просто узнаваемыми, а в некотором смысле "культовыми". И хотя Bvlgari Aluminium Chronograph - модель 2020 года, это все-таки "привет" году 1998-му, когда Bvlgari, адепт роскоши и драгоценных материалов, вдруг выпустил часы Bvlgari Bvlgari из алюминия и каучука, в графичном сочетании черного и белого цветов - в общем, сделал весьма модернистскую повседневную коллекцию. Новая модель продолжает ту же идею. Кроме того, благодаря использованию алюминия, нетрадиционного для высокого часового искусства материала, часы получились очень скромными по стоимости.

"Канонические часы": Bvlgari Aluminium Chronograph. Цена 4 000 CHF. Фото: пресс-служба

"Лучший хронограф"

Хронограф - это часы с секундомером, способные замерять отрезки времени. Как правило, на их циферблате есть несколько счетчиков. Так вот, никаких счетчиков на циферблате нового победителя в этой категории нет. Да и вообще сам циферблат (впрочем, как и механизм) весьма инновационный: шкала секундомера здесь вынесена на его окружность, в силу чего часы H. Moser & Cie Streamliner Flyback Chronograph Automatic имеют очень лаконичный вид. Секундная и минутная стрелки здесь движутся не непрерывно, как обычно в механических часах, а скачками (как в часах кварцевых): это сделано для более наглядной точности показаний. Кнопки хронографа - на 10 и 2 часах, а заводная головка смещена вниз. Визитная карточка бренда - циферблат с градацией цвета.

Вообще H. Moser & Cie - лишь недавно возрожденная швейцарская марка. Ее основатель, Генри Мозер, по молодости отправился в Россию, в Санкт-Петербург, где в 1827 году основал мастерскую, а потом и компанию по продаже собственных часов. Еще чуть позже он открыл фабрику по производству часовых механизмов в швейцарском Ле Локле, а затем вернулся в Швейцарию. После его смерти и российская часть бизнеса, и фабрика были проданы, однако условием сделки было сохранение названия H. Moser & Cie на выпускаемых часах. Возрождение марки произошло в 2002 году, а уже в 2006 году на таком же конкурсе GPHG она стала лауреатом в категории "Лучшие сложные часы". Заметим, что не каждой молодой компании, даже с историческими корнями, удается делать часы столь красивые и изящные, и в то же время столь технически совершенные и современные.

"За дерзость"

Возможно, по причине, указанной выше, марке H. Moser & Cie в этом году удалось взять два приза. Второй - в номинации Audacity ("За дерзость"), которая отмечает нестандартные идеи. Для создания модели с цилиндрическим турбийоном H. Moser & Cie объединилась с другой независимой маркой MB&F (прошлогодним призером в номинации "Лучшие женские часы с усложнениями" - см. здесь).

Идея часов MB&F с цилиндрическим "парящим" турбийоном под стеклянным куполом и обращенным в сторону владельца мини-циферблатом нашла развитие в коллаборации двух компаний в этом году. Модель выпускается в стальном корпусе с пятью вариантами цвета циферблата - естественно, градиентного, иначе это был бы не H. Moser & Cie.

От выдающейся механики до выдающихся ручных ремесел

Не имея намерения вконец утомить читателей, назовем другие бренды, которым в этом году удалось стать "дважды лауреатами" главного часового конкурса: это Van Cleef & Arpels ("Ювелирные часы" и "Художественные ремесла"), Bovet ("Исключительная механика" и "Женские часы") и Breitling ("Дайверские часы" и "Малая стрелка"). Подборку призеров всех номинаций предлагаем ниже.

И в заключение отметим, что одной из особенностей конкурса в этом году можно считать поддержку сравнительно молодых и не слишком известных брендов, а другой - склонность жюри к изящным идеям и их тонким решениям. Это подтверждает не только главный приз, но и престижная номинация "Календари и астрономические усложнения", в которой победили тоже ультратонкие часы - Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-thin Skeleton. Кстати, это была единственная модель, которую старейшая мануфактура Vacheron Constantin (тут уж действительно старейшая - она существует более 260 лет) выставила на конкурс.