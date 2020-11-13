Ценители тонкостей: подведены итоги главного часового конкурса года "Золотая Стрелка"
В этом году церемония награждения, которая обещала быть весьма пышной по причине 20-летия престижного конкурса часовщиков, проходила в женевском театре "Леман" без зрителей. В зале - только члены жюри и победители: организаторам, видимо, пришлось известить их о включении в список призеров заранее, сохраняя интригу для всех остальных. Над каждым пустующим креслом вместо головы зрителя качался красный надувной шарик. Выглядела эта "иллюзия присутствия" забавно, но трогательно.
Вкратце о том, как устроен конкурс. Существует международное профессиональное жюри в количестве 30 человек, которое принимает решения большинством голосов, причем голосование тайное. Из часов-номинантов формируется лонг-лист, который "просеивается" до шорт-листа, где в каждой из 12-14 категорий (ежегодно их число чуть варьируется) остается по 6 претендентов. Разные модели одной и той же марки могут быть номинированы в нескольких категориях. Так возникают случаи "двойных", а иногда даже "тройных" побед - последнее, например, произошло в прошлом году с маркой Audemars Piguet, получившей две премии в разных номинациях, а потом взявшей еще и основной приз.
Участвовать в конкурсе GPHG может любая компания и любой часовщик: Швейцария всячески поддерживает часовую индустрию, привлекая к мероприятию множество спонсоров и вручая призы не только знаменитым брендам, но и малоизвестным независимым компаниям - особенно часто это происходит в последние два-три года. Молодые марки, отмеченные таким образом, получают толчок к популярности и развитию. Соревнуются не только швейцарцы (один из призов в 2018 году получил и российский часовой мастер Константин Чайкин, см. здесь) - но что поделать, именно у них в часовой сфере исторически сложившееся преимущество.
При этом некоторые марки конкурс GPHG принципиально игнорируют: в их числе лидер швейцарской часовой промышленности Roleх (это очень закрытая компания с собственным "кодексом поведения"), зато ее "дочка" Tudor - вполне активный конкурсант. Не увидим мы здесь Patek Philippe: марка получала призы в предыдущие годы, но по каким-то причинам решила больше не соревноваться. Нет сейчас и ни одной компании концерна Swatch Group (в том числе Breguet или Omega). Но даже без этих имен конкурс получается весьма представительный.
"Золотая Стрелка"
Итак, о победителях 2020 года: начнем с главного. Пока вы не увидите своими глазами механические часы толщиной с монету (положив ее для наглядности рядом), поверить в их существование довольно сложно.
В 2018 году мастера компании Piaget, традиционно славящейся ультратонкими часами, совершили практически невозможное, создав экземпляр, толщина корпуса которого (а внутри ведь еще и механизм!) всего 2 мм. Каким образом? Ноу-хау в том, что основой для механизма (плати́ной, на которую он крепится) послужила задняя крышка корпуса. Этот концепт был представлен на Женевском Салоне высокого часового искусства в упомянутом 2018 году, и журналисты толпами ходили смотреть невиданное произведение рук человеческих. Однако высказывалось мнение, что в силу тонкости (а значит, хрупкости) деталей механизма часы нежизнеспособны - то есть так и останутся концептом, интересным экспериментом, но не пригодным для "обычной жизни".
Поработав над моделью еще немного, в 2020 году в Piaget с гордостью заявили (см. здесь) о возможности ее коммерческого производства и доступностью для коллекционеров (часы изготавливаются не из золота, металла довольно мягкого, что в случае такой тонкой модели большой минус, а из высокотехнологичного сплава на основе кобальта; кроме того, внесены некоторые поправки в конструкцию). И вот - заслуженная победа!
"Канонические часы"
Номинация Iconic Watch отмечает модели, которые стали не просто узнаваемыми, а в некотором смысле "культовыми". И хотя Bvlgari Aluminium Chronograph - модель 2020 года, это все-таки "привет" году 1998-му, когда Bvlgari, адепт роскоши и драгоценных материалов, вдруг выпустил часы Bvlgari Bvlgari из алюминия и каучука, в графичном сочетании черного и белого цветов - в общем, сделал весьма модернистскую повседневную коллекцию. Новая модель продолжает ту же идею. Кроме того, благодаря использованию алюминия, нетрадиционного для высокого часового искусства материала, часы получились очень скромными по стоимости.
"Лучший хронограф"
Хронограф - это часы с секундомером, способные замерять отрезки времени. Как правило, на их циферблате есть несколько счетчиков. Так вот, никаких счетчиков на циферблате нового победителя в этой категории нет. Да и вообще сам циферблат (впрочем, как и механизм) весьма инновационный: шкала секундомера здесь вынесена на его окружность, в силу чего часы H. Moser & Cie Streamliner Flyback Chronograph Automatic имеют очень лаконичный вид. Секундная и минутная стрелки здесь движутся не непрерывно, как обычно в механических часах, а скачками (как в часах кварцевых): это сделано для более наглядной точности показаний. Кнопки хронографа - на 10 и 2 часах, а заводная головка смещена вниз. Визитная карточка бренда - циферблат с градацией цвета.
Вообще H. Moser & Cie - лишь недавно возрожденная швейцарская марка. Ее основатель, Генри Мозер, по молодости отправился в Россию, в Санкт-Петербург, где в 1827 году основал мастерскую, а потом и компанию по продаже собственных часов. Еще чуть позже он открыл фабрику по производству часовых механизмов в швейцарском Ле Локле, а затем вернулся в Швейцарию. После его смерти и российская часть бизнеса, и фабрика были проданы, однако условием сделки было сохранение названия H. Moser & Cie на выпускаемых часах. Возрождение марки произошло в 2002 году, а уже в 2006 году на таком же конкурсе GPHG она стала лауреатом в категории "Лучшие сложные часы". Заметим, что не каждой молодой компании, даже с историческими корнями, удается делать часы столь красивые и изящные, и в то же время столь технически совершенные и современные.
"За дерзость"
Возможно, по причине, указанной выше, марке H. Moser & Cie в этом году удалось взять два приза. Второй - в номинации Audacity ("За дерзость"), которая отмечает нестандартные идеи. Для создания модели с цилиндрическим турбийоном H. Moser & Cie объединилась с другой независимой маркой MB&F (прошлогодним призером в номинации "Лучшие женские часы с усложнениями" - см. здесь).
Идея часов MB&F с цилиндрическим "парящим" турбийоном под стеклянным куполом и обращенным в сторону владельца мини-циферблатом нашла развитие в коллаборации двух компаний в этом году. Модель выпускается в стальном корпусе с пятью вариантами цвета циферблата - естественно, градиентного, иначе это был бы не H. Moser & Cie.
От выдающейся механики до выдающихся ручных ремесел
Не имея намерения вконец утомить читателей, назовем другие бренды, которым в этом году удалось стать "дважды лауреатами" главного часового конкурса: это Van Cleef & Arpels ("Ювелирные часы" и "Художественные ремесла"), Bovet ("Исключительная механика" и "Женские часы") и Breitling ("Дайверские часы" и "Малая стрелка"). Подборку призеров всех номинаций предлагаем ниже.
И в заключение отметим, что одной из особенностей конкурса в этом году можно считать поддержку сравнительно молодых и не слишком известных брендов, а другой - склонность жюри к изящным идеям и их тонким решениям. Это подтверждает не только главный приз, но и престижная номинация "Календари и астрономические усложнения", в которой победили тоже ультратонкие часы - Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-thin Skeleton. Кстати, это была единственная модель, которую старейшая мануфактура Vacheron Constantin (тут уж действительно старейшая - она существует более 260 лет) выставила на конкурс.