В ЕАО арестовали отца, сломавшего ногу своей дочери

В Биробиджане арестован 38-летний местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью .

Резонансное преступление произошло 8 ноября, когда мужчина поссорился с женой и из ревности избил свою годовалую дочь, сломав при этом ей ногу. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизнь вне опасности, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также проверяют действия органов опеки.

Напомним, что правительством ЕАО принято решение о лишении родительских прав отца и матери пострадавшей дочери и ее старшего брата.