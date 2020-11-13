Суд решит вопрос о мере пресечения для томского мэра 14 ноября

По данным источника "РГ", следствие намерено обратиться в Кировский суд с ходатайством об избрании меры пресечения мэру Томска Ивану Кляйну 14 ноября.

Как сообщала "РГ", 13 ноября главу города вывели из здания администрации в наручниках.

Как выяснилось, Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2016 году мэр Томска дал незаконное указание внести в геоинформационную систему "Геокад" сведения о том, что у складов компании "Томское пиво" имеется 300-метровая санитарно-защитная зона. Из-за этих недостоверных данных невозможно было застроить соседний участок - его большую часть занимала "нарисованная" санитарная зона.

Известно, что Иван Кляйн является главным акционером "Томского пива", компанией управляет его супруга.