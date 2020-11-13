Националиста Дацика освободили из колонии в Ленобласти

Скандально известный националист, в прошлом спортсмен Вячеслав Дацик вышел на свободу. Его освободили условно-досрочно, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дацика Наталью Крамарец.

Напомним, Дацик отбывал наказание за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией. Его приговорили к году лишения свободы. После того, как экс-спортсмен отбыл половину этого срока, его адвокаты подали документы на условно-досрочное освобождение.

Тосненский районный суд согласился с тем, что Дацика можно выпустить раньше срока. Прокуратура Ленобласти подала апелляцию на это решение с указанием того, что у Дацика в прошлом было много конфликтов с законом и оснований для досрочного освобождения не имеется. Тем не менее, накануне суд отклонил апелляцию и уже на следующий день Дацик был освобожден.

Вячеслав Дацик сейчас известен даже не столько своими взглядами, сколько скандальными акциями. Помимо попытки пересечь границу с Евросоюзом на лодке, экс-борец в 2016 году попал в сводки происшествий после серии нападений на бордели, которые он объяснил борьбой за нравственность.

Стоит отметить, что в начале двухтысячных репутация у Вячеслава Дацика была совсем другой. Он выступал на крупнейших мировых рингах, выигрывал международные чемпионаты по боям без правил, а поклонники звали его "Рыжий Тарзан".