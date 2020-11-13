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13.11.2020 11:59
Рубрика: Происшествия

Бывший челябинский вице-губернатор подал в суд на осужденного мэра

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-мэру Евгению Тефтелеву, осужденному за получение миллионной взятки. Информация об этом появилась в базе данных Ленинского суда Екатеринбурга, куда поступило исковое заявление экс-чиновника.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Согласно справке о движении дела, иск от Руслана Гаттарова поступил в суд еще 2 ноября, будет рассматриваться судьей единолично. Однако дата заседания пока не назначена.

Как уже сообщала "РГ", 28 октября Центральный суд Челябинска признал Евгения Тефтелева виновным в получении 2,5-миллионной взятки, которую он в компании с начальником управления капстроительства потребовал от застройщика в обмен на контракты по строительству школы и детского сада в новом микрорайоне Челябинска. Сам Тефтелев своей вины не отрицал и после громкого ареста в декабре прошлого года начал активно сотрудничать со следствием. В том числе дал показания и на своих бывших сослуживцев, включая экс-губернатора Руслана Гаттарова.

Однако Центральный суд Челябинска приговорил Тефтелева к трем годам строгого режима с лишением права работать в органах власти еще на три года и штрафом на сумму 37,5 миллиона рублей. Лишили экс-мэра и орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, полученных за годы службы, которую он больше 30 лет назад начал в должности заведующего отделом районного комитета ВЛКСМ Магнитогорска.

А в начале ноября прокуратура обжаловала и этот приговор, потребовав увеличить срок наказания до 6,5 лишения свободы, а штраф - до 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах власти еще на 10 лет.

Теперь экс-мэру придется пережить еще один суд и привести доказательства нарушений закона со стороны Гаттарова, о которых он рассказал во время следствия, а затем в суде.

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