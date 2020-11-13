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"Рон Уизли" опубликовал фото маленькой дочери и обнародовал ее имя

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    13.11.2020, 16:03
Текст:   Кузьма Домов

В Сети появилась весточка от британского актера Руперта Гринта, известного многим по роли Рона Уизли, одного из лучших друзей Гарри Поттера в септологии Дж.К. Роулинг. Опубликована первая фотография счастливого отца с маленькой дочерью.

Напомним, в апреле прошлого года Гринт и его супруга Джорджия Грум рассказали о том, что их семью ждет пополнение, а в мае появились новости о том, что на свет появилась девочка.

Также стало известно и о достаточно необычном (и зловещем - вполне в духе "поттерианы", напичканной мифологическими аллюзиями) имени малышки - ее зовут Уэнсдей (то есть "Среда") Джи Гринт. Напомним, что название этого дня недели является производным от имени главного бога в германо-скандинавской мифологии Вотана/Одина (вспомним Мистера Среду в "Американских богах" Геймана), в то время как у римлян, от которых германцы переняли семидневную неделю, этот день увековечивает Меркурия (dies Mercurii). И распространенность этого имени демонстрирует существенный рост с середины двухтысячных, по крайней мере, в культурно близких Соединенных Штатах.

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