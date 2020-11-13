Роскомнадзор создал свой канал в Telegram

Роскомнадзор, который на протяжении двух лет блокировал работу мессенджера Telegram в России, создал в нем собственный канал. Об этом служба объявила в своем аккаунте в Twitter.

"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность", - говорится в сообщении ведомства.

В самом канале, открытом в мессенджере, сообщается, что он создан 13 октября. Первые сообщения в нем появились с 22 октября, это официальная информация службы о ее деятельности, которыми она делится и в других открытых источниках.

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года заблокировал Telegram в России за отказ предоставлять ФСБ ключи дешифрования, позволяющие расшифровывать сообщения пользователей. В июне 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой требования по ограничению доступа к Telegram были сняты.