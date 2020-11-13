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СМИ: Премьеру новой "Чудо-женщины" перенесут на лето

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    13.11.2020, 11:31
Текст:   Олег Усков

Новая коронавирусная инфекция только что окончательно добила, похоже, кинопрокат: премьера потенциального блокбастера "Чудо-женщина: 1984", обещанного на конец декабря, скорее всего, съедет на лето.

Фото: twitter.com/ disneyplus
Тизер: названа официальная дата премьеры сериала Marvel "Ванда/Вижн"

Да кто бы, как говорится, сомневался, но всё равно - печаль. Ведь таким образом прокат текущего года остается теперь без блокбастеров вообще - вторая "Чудо-женщина" была последним бастионом, державшимся дольше других.

Хотя, по сведениям Variety, боссы Warner Bros. рассматривают и второй вариант - все-таки пустить картину в те кинотеатры, которые работают, а уже в январе разместить ленту на стриминге НВО Max.

Что, как отмечают аналитики, может помочь нарастить поголовье подписчиков сервиса, который значительно отстает в этом плане от конкурентов.

Фото: kinopoisk.ru
Новый сезон "Доктора Кто" будет состоять из восьми эпизодов

С другой стороны, продолжение имеет крайне серьезный финансовый потенциал, поэтому на фоне информации о том, что вакцинация от COVID-19 может начать приносить плоды в первой половине 2021-го, студия наиболее пристально рассматривает вариант летней кинопремьеры картины.

Да и режиссер фильма Пэтти Дженкинс напирает на то, что снимала его исключительно для больших экранов.

Из-за пандемии кинокомикс ранее уже передвигался с июня на август, потом на октябрь, и, наконец, сполз на текущую дату - на 25 декабря.

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