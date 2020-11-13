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13.11.2020 11:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota Allion получит версию с левым рулем и выберется за пределы Японии

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Совместное предприятие FAW-Toyota внесло ясность в интригу премьеры новой модели, опубликовав тизер, на котором изображён силуэт локального седана Toyota Allion.

Фото: www.instagram.com/akiotoyoda_official/
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Toyota Allion готовится к смене поколения, и, если до этого модель была представлена исключительно на японском рынке, то новая генерация станет выпускаться ещё и в Китае. Отсюда и возникла путаница с первым тизером, которым анонсировали выход абсолютно новой модели. Она абсолютно новая, но для Поднебесной.

Известно, что новый Allion создан на платформе TNGA, а размер колёсной базы составляет 2750 мм. Как и сообщалось ранее, модель займёт крохотную нишу между Toyota Corolla (Ralink в Китае) и Camry. Под капотом седана будет установлен двухлитровый атмосферный двигатель, пару ему составит вариатор.

Мировая премьера Toyota Allion от FAW-Toyota состоится 20 ноября 2020 года на автосалоне в Гуанчжоу. Ожидается, что свою версию седана представит другое СП - GAC-Toyota.

#Toyota