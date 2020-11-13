Постановление правительства Тюменской области от 13 ноября 2020 года № 708-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. С 28 марта 2020 года по 22 ноября 2020 года:".

2. Подпункт 8.2 пункта 8 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"Деятельность предприятий, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, осуществляется с учетом ограничений, установленных подпунктом 19.1 пункта 19 настоящего постановления;".

3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. С 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 января 2021 года по 15 января 2021 года:

16.1. гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции и принимать дополнительные меры при вынужденном выходе из дома;

16.2. работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, обеспечить для указанных лиц дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей (при наличии возможности).

Работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, обеспечить их отстранение от работы путем перевода (при наличии возможности) на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей или предоставления оплачиваемого отпуска (больничного), принятия иных решений, предусмотренных законодательством.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работникам здравоохранения.".

4. Дополнить новым пунктом 19 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"19. С 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года:

19.1. запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов.

Ограничения времени оказания услуг общественного питания, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях; предприятия общественного питания придорожного сервиса, осуществляющие обслуживание участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения; предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продаже продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

19.2. обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию и управление торговыми центрами, торгово-развлекательными центрами, осуществлять допуск несовершеннолетних (лиц, не достигших 18 лет) в торговые центры, торгово-развлекательные центры исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.

В случае возникновения сомнения в достижении посетителем совершеннолетия осуществлять допуск на территорию торгового центра, торгово-развлекательного центра по предъявлению посетителем документа, позволяющего установить возраст посетителя;

19.3. рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию и управление торговыми центрами, торгово-развлекательными центрами, ограничить доступ посетителей соответствующих торговых центров, торгово-развлекательных центров к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" через точки беспроводного доступа Wi-Fi.".

Губернатор области А.В.Моор







