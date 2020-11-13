В Британии за сутки от коронавируса скончались 563 человека

Минздрав Великобритании сообщил о рекордном числе скончавшихся от коронавируса за сутки. Жертвами SARS-CoV-2 стали 563 жителя страны.

Днем ранее от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 595 человек. Таких цифр не было с мая. Рекордные с начала пандемии показатели фиксируются и среди подтвержденных случаев SARS-CoV-2 - за сутки коронавирус нашли у 33 тысяч 470 британцев. Особенно тяжелая ситуация - на севере страны, информирует РИА Новости. Стоит отметить, что две недели назад в Англии был ужесточен карантин, но, как показало время, принимаемые властью меры неэффективны.

Ранее "Российская газета" писала, что обыкновенно законопослушные британцы стали часто нарушать правила общественного поведения.

А в Лондоне был жестоко избит сотрудник Национальной службы здравоохранения, который в метро сделал замечание молодым людям без защитных масок. Мужчине сломали челюсть, повредили глаз, после чего выбросили из вагона на платформу.