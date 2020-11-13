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13.11.2020 09:41
Рубрика: Российский автопром

В Сети продают ранний ВАЗ-2101 с уникальной историей за 1,6 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

На сайте бесплатных объявлений "Авито" появилась в продаже очередная "единичка" с высоким ценником. Нет, у этого ВАЗ-2101 не нулевой пробег, но владелец говорит, что автомобиль имеет уникальную особенность.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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Напомним, выпуск модели начался в апреле 1970 года, и первые авто имели множество итальянских комплектующих, которые ставились на прототип вазовской "единички" - Fiat 124.

Ранее "РГ" рассказывала о ВАЗ-2101 за 3,5 миллиона рублей и перечисляла, какие особенности имеет автомобиль раннего выпуска. Часть из них, судя по описанию лота, есть и на этом ВАЗ-2101 за 1,6 миллиона рублей.

"Уникальность этого автомобиля в том, что он был произведен и сошёл с конвейера в первые дни работы АвтоВАЗа, в один день с первой копейкой (близнецом), конвейерный номер которой 0001079, - первой проданной в розничной сети покупателю, которая в настоящий момент находится в музее АвтоВАЗа в Тольятти", - объясняет продавец.

Однако состояние автомобиля оставляет желать лучшего, и особенно смущает тот факт, что в объявлении нет фото салона, а вот снимок отдельно лежащей торпедо на земле прилагается.

Фото: www.avito.ru
#Lada