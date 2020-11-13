Видео: бандитские разборки в "Простоквашино по-джентельменски"

Мы не раз писали про чудесный YouTube канал SUPER_VHS, так как не появилось еще в Рунете более восхитительных мастеров видео-мэшапа. Но уже есть подражатели, посягнувшие разом на две "святыни" - "Простоквашино" и Гая Ричи.

История Дяди Федора, Матроскина и Шарика, которая с недавних пор получила продолжение, теперь исполнена в озвучке "Джентельменов" - одного из последних блокбастеров, вышедших в доковидную эпоху. Будем откровенны, получилось слабее, чем "Бриллиантовый довод", "Гостья в доспехах" или "Ежик в Твин Пикс", но все равно похвально.

Напомним, что перезапуск "Простоквашино" стартовал в 2018 году. Создатели из "Союзмультфильм" обновили не только визуальный стиль, но постарались включить побольше современных и близких нынешнему поколению отсылок. Так, к примеру, звонок видеосвязи у Дяди Федора из первой серии - композиция из саундтрека кровавого компьютерного 2D-шутера Hotline Miami.