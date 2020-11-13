Висконсин заявил о готовности пересчитать голоса на выборах президента

Штат Висконсин готовится к возможному пересчету голосов на выборах президента США, поскольку результаты кандидата от демократов Джо Байдена и действующего главы государства Дональда Трампа отличаются незначительно. Об этом заявила глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф.

По закону, кандидат, занимающий на выборах второе место, имеет право просить о пересчете, если его результат отличается на 1% от лидера гонки. Вулф отметила, что утверждение результатов голосования на уровне штата возможно после завершения этой процедуры в округах, оно назначено на 10 декабря. При этом любые изменения, связанные с пересчетом, будут учитываться, пишет РИА Новости.

Команда Трампа требовала пересчитать голоса в Висконсине, утверждая, что это один из штатов, где имело место мошенничество на выборах. Байден лидирует с отрывом в 20 тысяч голосов из более чем трех миллионов поданных бюллетеней.

Напомним, ранее штат Джорджия заявил о намерении вручную пересчитать голоса на выборах президента США. По словам госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, это позволит точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв. А в Пенсильвании часть присланных по почте избирательных бюллетеней не будет учтена при подсчете голосов. Таково постановление суда штата, удовлетворившего иск, поданный штабом действующего главы Белого дома.