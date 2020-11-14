Большой театр приостановил предварительную продажу билетов на "Щелкунчика"

Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на новогодние показы балета "Щелкунчик". Дата возобновления продаж будет объявлена позднее, сообщается на странице театра в Facebook. Ранее старт предварительных продаж был запланирован на 14 ноября.

Кроме того, театр сообщил о приостановке с 16 ноября этого года по 15 января 2021 года предварительной продажи билетов на все остальные спектакли.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября по 15 января 2021 года в столице будет действовать ограничение на число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах, также временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

Сообщалось также, что федеральные музеи и музеи-заповедники, расположенные в Москве, обязаны приостановить работу с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.