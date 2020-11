Что делать, если замерзла жидкость в бачке омывателя

Ситуация, когда вам нужно срочно ехать, а в бачке омывателя замерзла "незамерзайка", и вы не можете очистить лобовое стекло от грязевых разводов, достаточно неприятная. Поэтому в преддверии холодов разберемся с тем, как не допустить такой ситуации и что делать, если "омывайка", она же "незамерзайка", все-таки замерзла.

Когда и что заливать

Прежде всего - не скупитесь на качественный продукт и заливайте проверенную зимнюю омывающую жидкость заблаговременно. К слову, сделать это уже давно пора. Оставим в стороне вопрос об опасных веществах контрафактных "омываек" на основе запрещенного метанола - об этом написано и сказано немало. Просто избегайте таких химикатов. Но обозначим другой практический момент - как убедиться, что "незамерзайка", уж простите за абсурдную тавтологию, не замерзнет.

Ведь не секрет, что даже в проверенных больших магазинах в бутылях с этикеткой - 30°C вполне может оказаться содержимое, скажем, на -10 °C. Как распознать подвох?

Тут все до банального просто. Отливаем небольшое количество жидкости в стакан и ставим его на ночь в морозильник. Большинство "морозилок" осуществляют работу в температурном диапазоне от −25 до −16 градусов. Так что если за ночь не начался процесс кристаллизации, значит все нормально. Даже быстрее и эффективнее будет воспользоваться бытовым спиртомером. При 40% содержания спирта жидкость не замерзнет до минус 30° C. При 35% спирта - до минус 25° C, при 30% спирта - до минус 20° C.

Что делать если "омывайка" замерзла в бачке

Во-первых, чтобы омывающая жидкость кристаллизовалась именно в бачке, на улице должен быть по-настоящему суровый мороз. Гораздо чаще жидкость замерзает в форсунках омывателя и подведенным к ним шлангам. Соответственно, если у вас есть в запасе пара-тройка часов, - езжайте на подземный паркинг какого-нибудь супермаркета, а еще лучше на теплую мойку и отогревайтесь. А если нужна срочная разморозка?

Воспользуйтесь шприцом и размораживателем, которые с наступлением холодов имеет смысл постоянно держать в "бардачке". Шприцом вкачиваем спиртовой раствор прямо в форсунки омывателя, и с большой степенью вероятности кристаллизовавшаяся жидкость быстро разморозится. Однако ситуация сложнее, если омывающий раствор замерз прямо в бачке. При таком раскладе вооружитесь грелкой или бутылями с теплой водой и спиртом из хозяйственного магазина. Емкости с "горячительным" приложите к стенкам бачка, а жидкость на основе спирта залейте в бачок, причем в достаточно большом количестве. Как вариант в бачок можно налить концентрат для омывания стекол -80°C, подогретую хорошую незамерзайку -30 и даже водку.

Чего не стоит делать при замерзании "омывайки"

Точно не стоит использовать для разморозки кипяток. Во-первых, такой способ сработает, лишь в том случае, если бачок заполнен не более чем на треть. К тому же лед с большой степенью вероятности останется при таком раскладе в форсунках и патрубках. Кроме того, горячая вода может деформировать пластиковую емкость для жидкости, моторчик, равно как элементы проводки. Есть умельцы, которые умудряются отогреть бачок бытовым феном и даже высверливают в наледи отверстия для дальнейшей заливки размораживателей.

Сочтем такие методы действенными, но все же экстремальными. Но если вы все же используете для размораживания фен, не забудьте предварительно прогреть двигатель, чтобы избежать слишком резкого перепада температур. Или, скажем, в Сети встречается совет залить в бачок солевой раствор, который заставит лед растаять.

Такую манипуляцию мы также не рекомендуем, так как соль вызывает коррозию металла, и допускать такой химикат в подкапотное пространство вряд ли стоит.

Развеем также заблуждение, что отогреть замерзший бачок омывателя можно просто на заведенной машине. Скорее всего здесь вы потерпите фиаско, в том числе потому, что на современных автомобилях бачок омывателя находится, как правило, далеко от собственно двигателя, по большей части - где-нибудь в крыле.

В любом случае после всех манипуляций не забудьте "прокачать" систему, слив из нее остатки некондиционной жидкости и залейте уже проверенную вышеописанным способом "незамерзайку".