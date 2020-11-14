Названы наименее подверженные тяжелой форме СOVID-19 люди

Есть люди, которые менее подвержены риску перенести коронавирус в тяжелой форме. Об этом рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

По его словам, тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушены система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает, рассказал Зверев в интервью "Парламентской газете".

Он также отметил, что те, кто переносят коронавирус в легкой форме, менее опасны для общества, как и бессимптомные носители. Вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых вирус постоянно выделяется в большом количестве, выше.

Ранее группа британских врачей сделала вывод, что недостаток в организме витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Медики заявляют о важности витамина D для иммунитета и утверждают, что он может защитить организм от проникновения коронавируса. Достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.