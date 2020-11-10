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10.11.2020 11:23
Рубрика: Общество

Инфекционист назвал причины тяжелого течения COVID-19

Текст: Ирина Невинная
С начала пандемии многие задаются вопросом, почему одни заболевшие COVID-19 переносят его легко, а у других заболевание протекает в тяжелой форме. Сейчас специалисты уже выделили группу основных причин, влияющих на тяжесть заболевания.

"Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования (вирусной нагрузки) и сопутствующих заболеваний человека", - объясняет инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

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По этим причинам, отмечает эксперт, тяжелее всего болеет несколько категорий пациентов.

"Во-первых, медицинские работники. Они болеют тяжелее, поскольку получают несравненно более высокую инфицирующую дозу, - поясняет Андрей Поздняков. - Вторая группа риска - пациенты с тяжелыми иммунодефицитами. Это иммуноскомпрометированные люди с ВИЧ, онкологией, получающие химиотерапию и др. Наконец, третья группа - пациенты с нарушениями обмена веществ и сосудистыми заболеваниями".

Доктор подчеркнул, что самым серьезным фактором риска тяжелого течения COVID-19 является наличие сахарного диабета. "Общее звено у таких людей - изначально имеющееся повреждение сосудов. Один из основных патофизиологических аспектов COVID-19 - развитие васкулита, тяжелого поражения сосудов. Поэтому у пациентов с сосудистыми проблемами данная инфекция протекает тяжелее", - пояснил Поздняков.

Меры индивидуальной защиты - прежде всего ношение масок и соблюдение социальной дистанции - помогают уменьшить получаемую дозу вируса и снизить вирусную нагрузку при контакте с заболевшим, но их также важно соблюдать и для того, чтобы защитить уязвимые группы населения, отметил эксперт.

Ранее "РГ" писала, что фактором, осложняющим протекание COVID-19, может стать недостаток в организме витамина D. Кроме того, зарубежные исследователи выявили признак, который можно использовать для прогнозирования тяжести течения COVID-19. На вопрос, почему одни переносят вирус в легкой форме или даже вообще не замечают, а другие оказываются в реанимации на ИВЛ, в интервью "РГ" отвечал и эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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