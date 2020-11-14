Прощание с Арменом Джигарханяном будет открытым

Церемонию прощания с Народным артистом СССР Арменом Джигарханяном решено сделать открытой. Она пройдет в понедельник, 17 ноября. С соблюдением всех норм социальной безопасности.

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который умер в субботу, 14 ноября, похоронят на Ваганьковском кладбище, рядом с единственной дочерью Еленой. Разрешение на это уже получено. Об этом журналистам рассказал официальный представитель актера и его близкий друг Артур Согомонян.

Он также сообщил о том, что "прощание пройдет в открытом формате, со всеми мерами предосторожности, с масками и социальной дистанцией в Театре Армена Джигарханяна".

Церемония состоится в понедельник, 17 ноября с 12:00 до 14:00. К Театру уже с раннего утра несут цветы и свечи многочисленные поклонники актера.

Напомним адрес Театра Армена Джигарханяна: Москва, Ломоносовский проспект, дом 17.