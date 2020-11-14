В Крыму потушили пожар в мужском монастыре

Спасатели потушили пожар, возникший накануне в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре под Судаком. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

- Загорелась хозяйственная постройка, - сообщила руководитель пресс-службы МЧС Крыма Марина Стамболина. - Это деревянное строение размером 11 на пять метров, однако учитывая мансарду, площадь пожара могла составить около 100 квадратных метров.

В тушении были задействованы пожарные команды из Феодосии и Коктебеля. Пожарные потушили огонь и не допустили перекидывания пламени на соседние строения. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. По версии, которую предварительно озвучили в самом монастыре, причиной ЧП могла стать электрическая проводка. Никто из людей не пострадал.

Стефано-Сурожский мужской монастырь находится в достаточно уединенном месте в горах. Высота над уровнем моря здесь составляет 400 метров.

В январе 2018 года в Крыму загорелись хозяйственные помещения и кельи Анастасиевского скита больше известного как "бисерный монастырь". Скит расположен вблизи села Предущельного Бахчисарайского района. Тогда пожар вспыхнул в котельной и быстро распространился на соседние строения. К моменту приезда пожарных площадь горения уже составляла около 200 квадратных метров. Люди к счастью не пострадали, но монахам скита потребовалось несколько лет, чтобы оправиться от происшествия.

В сентябре 2019 года под Алуштой загорелись кельи монахов Косьмо-Домиановского монастыря. Тогда площадь горения составила около 300 квадратных метров. Менее чем за час пожар был ликвидирован.