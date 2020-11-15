Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса

Как известно, диабет является одним из факторов риска развития тяжелой формы COVID-19. Однако на практике возможна и обратная ситуация, когда коронавирус нового типа становится причиной развития диабета.

Дело в том, что поджелудочная железа является одной из мишеней вируса SARS-CoV-2, впрочем, не только его. Часто случается так, что ребенок переносит инфекцию, ангину, скарлатину, корь, краснуху и через месяц у него развивается диабет первого типа.

- Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа, - заявила KP.RU директор Института диабета НМИЦ эндокринологии, академик РАН Марина Шестакова.

Еще одна скрытая угроза коронавируса, а точнее связанных с ним локдаунов и различных ограничений на передвижение, - это ожирение. Когда люди заперты дома, они, естественно, меньше двигаются, физическая активность снижается до опасного уровня. Перекусы в связи с близостью холодильника случаются наоборот чаще, и все это в итоге повышает риск диабета второго типа (инсулиннезависимый диабет). Также ожирение является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

- Однако это не значит, что истощенные люди легче переносят коронавирус, - предупреждает Марина Шестакова.

Чтобы организм мог нормально противостоять заболеванию, масса тела должна быть в норме, отклонения в любую сторону чреваты более серьезными последствиями COVID-19. Ориентиром может служить такой показатель, как индекс массы тела (ИМТ, рассчитывается путем деления массы в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат). Нормальным, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, считается ИМТ в пределах от 18,5 до 25.

Наконец, еще одним источником сопутствующих проблем со здоровьем при COVID-19 может быть стресс. В результате заболевания может произойти резкое повышение сахара в крови - так называемая стресс-индуцированная гипергликемия.

- Как правило, после того, как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет, - заключила Марина Шестакова.