Большой театр отложил дату продажи билетов на новогодние спектакли

Большой театр отложил на неопределенный срок продажи билетов на легендарного "Щелкунчика" и другие новогодние спектакли.

Подхваченную всеми информагентствами сенсацию можно оценить только в контексте. За два дня до этого заявления вышел приказ Министерства культуры РФ, согласно которому театры и концертные залы Москвы с 16 ноября должны ограничить максимальное число зрителей в залах до 25 процентов. После чего медиа обрушились на генерального директора Большого театра Владимира Урина за комментариями. Урин усомнился в здравом смысле сложившейся ситуации: непонятно, по какому принципу пускать в театр зрителей, уже купивших билеты по прежним правилам. Через одного? Двоих впустить, двоих отправить? И что делать театру, если он и при 50-процентной квоте едва сводил концы с концами - теперь при 25-процентной ему действительно, как сказал Урин, "честнее закрыться". Интересно, что последовавшая за приказом новость о приостановке продаж на новогодние серии спектаклей появилась на собственной странице театра в социальной сети, что сигналит о недоверии СМИ, неоднозначно трактующим его позицию, и о готовности руководства защищать интересы театра. В источнике это звучит так: "Дата начала предварительной продажи на представления балета "Щелкунчик", которые должны состояться в январе 2021 года, ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее".

Позиция генерального директора Владимира Урина абсолютно конструктивна. Спектакли Большого театра - это дорого и объемно, здесь не только горит свет, работают отопление, вентиляция и канализация. В самом малолюдном спектакле количество артистов и техперсонала (монтировщиков, реквизиторов, костюмеров, постижеров, осветителей, звуковиков, капельдинерш, уборщиц и приданных объекту федерального значения спецохранников) по количеству душ точно превышает 25 процентов зрителей. Уместно вспомнить фразу директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Марины Лошак "нет более безопасного места, чем музей" и перенести ее на театры, чьи аншлаги не идут ни в какое сравнение с транспортными аншлагами часа пик. Добавьте к этому, что общественный транспорт - дело вынужденное, а театр - сугубо добровольное. И станет очевидно, что театры и другие учреждения культуры в этой ситуации скорее жупел, чем источник опасности. Самим же театрам решение о четвертовании зрительского зала грозит катастрофой. Что вот-вот нечем будет платить гонорары артистам, гендиректор уже сказал. Что "квоту четвертования" будут еще обсуждать с министерством культуры и мэрией, уже известно, и будем надеяться на победу разума.

За скобками остается как бы сентиментальная культурно-историческая и художественная часть вопроса. А жаль. Жаль видеть четверть зрителей на всеми любимом спектакле, родившемся в декабре и идущем на отечественной сцене 128 лет. Жаль, что под Рождество и Новый год ни дети, ни взрослые дяди и тети не смогут увидеть Большой вальс из балета "Щелкунчик", столь полезный для торжества гармонии, душевного здоровья и здравого смысла.