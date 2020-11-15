Наши "голубые каски" выставили посты на севере и юге Карабаха

В Степанакерт начали возвращаться мирные жители. В эти выходные около тридцати автобусов привезли в столицу Нагорного Карабаха более 700 беженцев. Их безопасную дорогу через линию соприкосновения обеспечили российские миротворцы.

"Голубые каски" из 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа развернули свои наблюдательные посты вдоль этой линии. Они же обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре - единственной транспортной артерии, соединяющей Карабах с Арменией. Управление миротворцами идет с командного пункта в Степанакерте.

"На территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", - сообщил командующий российскими миротворцами генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Он уже встретился с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араиком Арутюняном и обсудил с ним вопросы, связанные с размещением российского воинского контингента. Была подчеркнута важность восстановления гражданских инфраструктур и создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карабаха.

Любопытная деталь, как только стало известно имя командующего, вокруг этой информации в соцсетях пошли спекуляции. Мол, не нашлось для такой ответственной миссии русского генерала. Мурадов молчать не стал. "Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", - рассказал Мурадов в видеообращении, распространенном Минобороны России.

Генерал также напомнил, что является гражданином России, военнослужащим ее Вооруженных сил. "Для меня законы Российской Федерации, в частности, все указы и приказы Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, министра обороны и моих начальников, являются приказом к исполнению. Для меня как для офицера нет национальности. Я выполняю свои задачи по предназначению", - подчеркнул командующий.

"Голубые каски" из 15-й отдельной мотострелковой бригады завершили развертывание своих наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения

Между тем зоны ответственности "Юг" и "Север" уже патрулирует наша военная полиция. А экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 сопровождают армейские колонны, которые следуют в Нагорный Карабах с аэродрома Эребуни. Именно туда, напомним, садятся тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, на которых переправляют в Армению миротворческие подразделения, технику и грузы.

"Вертолетная группировка предназначена для воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы", - уточнили в Минобороны России.

Воздушный мост, соединяющий нашу страну с Южным Кавказом, работает день и ночь. По нему уже "прошли" более тысячи солдат и офицеров, около двухсот единиц техники и большое количество различных грузов. Количество таких рейсов ежесуточно исчисляется десятками. Наши "голубые каски" пробудут в Карабахе по меньшей мере пять лет, поэтому обустраиваются там всерьез и надолго.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности наших военнослужащих руководство Минобороны России поддерживает постоянные контакты с армейским командованием в Баку и Ереване. "По прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - проинформировал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Между тем

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Степанакерте создают Межведомственный центр гуманитарного реагирования. С 14 ноября в составе нашего миротворческого контингента развернута оперативная группа этого Центра во главе с генералом А.А. Волковым. Ее задача - обеспечивать безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах. Полностью Центр будет сформирован до 20 ноября. Помимо военных, туда войдут представители МЧС, Погранслужбы ФСБ России и других федеральных органов исполнительной власти РФ.