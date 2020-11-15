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15.11.2020 07:51
Рубрика: Общество

Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ключевое отличие вакцины, разрабатываемой в институте Чумакова, от ее аналогов, назвал главный научный сотрудник института, академик РАН, профессор Алексей Егоров.

Фото: iStock
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"Препарат сделан не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому дает полный набор всех антител", -цитирует эксперта портал "Ура.ру".

По оценкам специалиста, ориентировочно в феврале будущего года вакцина будет готова. Сейчас она находится на стадии клинических испытаний. Российские ученые создали уже три препарата от коронавируса. Первые два - "Спутник V", разработанный в институте имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от научного центра "Вектор" - проходят пострегистрационные испытания.

Ранее сообщалось о том, что первый промежуточный анализ данных вакцины "Спутник V" против COVID-19 в ходе третьей фазы клинических испытаний в Российской Федерации продемонстрировал 92-процентную эффективность. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в стране на январь-февраль 2021 года.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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