Врач оценил данные о пользе вина в профилактике коронавируса

Информация о пользе красного вина для профилактики или лечения различных болезней, в том числе COVID-19, - это миф, в который приятно верить. Об этом заявил врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Научные публикации на эту тему периодически всплывают в различных изданиях. В том числе сообщалось, что якобы в умеренных дозах вино обладает противоопухолевым эффектом, а спирт мешает развитию вирусов и бактерий. Но по факту за этой информацией нет каких-то фундаментальных исследований.

- Это все единичные публикации, - цитирует Исаева Lenta.ru. - Это такой миф, в который очень приятно верить, поэтому, наверное, он живуч.

Как уже писала "РГ", на самом деле красное вино является одним из основных провокаторов головной боли. И это не считая многочисленных негативных эффектов от употребления алкоголя, в том числе онкологических заболеваний.

Что касается коронавируса, то здесь для поддержания организма диетологи рекомендуют тщательно следить за рационом, в который нужно включать богатые полезными жирами продукты, например, оливковое масло. Обязательно должны быть белки, витамины, источником которых является зелень. А вот от сладостей желательно отказаться.