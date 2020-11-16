АвтоВАЗ продолжил чистку комплектаций Lada

Список комплектаций, доступных для моделей Lada, вновь претерпел изменения. На этот раз через "чистку" прошли Granta и Vesta.

По данным "Лада.онлайн", к заказу больше недоступны лифтбек Lada Granta Comfort с двигателем 106 л.с. и АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия), который оценивался в 620 500 рублей, седан Lada Vesta в исполнении Comfort за 770 900 рублей, оснащённый 122-сильным двигателем и "механикой", а также универсал Lada Vesta SW Luxe Prestige стоимостью 939 900 рублей с аналогичным силовым агрегатом.

На прошлой неделе стало известно об изменениях в составе комплектаций Lada Granta.

Как заявляют на АвтоВАЗе, пересмотр связан с объёмами спроса на те или иные версии выпускаемых машин.