Блогер распилил кузов Lada Vesta и усомнился в безопасности авто

Блогер Александр Черкасов продолжил изучать Lada Vesta: в прошлый раз он разобрал автомобиль, чтобы узнать, из компонентов какого производства он состоит, а на этот раз он взялся за пилу в надежде выяснить, какую сталь использовал автопроизводитель и насколько прочен каркас машины.

По мнению Черкасова, со своей функцией лонжероны и усилители бамперов справятся хорошо, а вот каркас безопасности кузова вызывает сомнения. Блогер перепилил переднюю и центральную стойки кузова и пороги дешёвым полотном сабельной пилы.

"На мой взгляд, прочность кузовов тех же российских Поло Седанов и Рапида гораздо выше, и безопасность от этого, на мой взгляд, также на более высоком уровне. К сожалению, по euroncap нельзя оценить безопасность Весты, но на тот же Рапид можно посмотреть без проблем, где он набрал 5 звезд", - сделал вывод Черкасов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что по результатам краш-тестов ARCAP седан Lada Vesta набрал 15,1 балла, Volkswagen Polo - 14,3 балла.

На различных платформах блогер подвергся критике за свои методики оценки прочности кузова и познания в материаловедении.