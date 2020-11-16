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16.11.2020 14:17
Рубрика: Власть

Крашенинников сообщил об отзыве законопроектов об изъятии детей

Текст: Татьяна Замахина
Законопроекты о порядке изъятия детей из семьи отзываются - их авторы посчитали нужным доработать их с экспертами. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Напомним, что в Госдуму были внесены два законопроекта на эту тему. Первый из них внесли Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Их документ предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель в ближайшие часы. Кроме того, на рассмотрении Госдумы также находится пакет законопроектов, внесенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, который предусматривает в том числе особый порядок отобрания детей из семьи при участии суда.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Инициаторы всех этих поправок провели консультации. Как сообщил Крашенинников, было принято консолидированное решение и отозваны оба упомянутых документа.

- Законопроекты вызвали много споров и разногласий среди общественности, - рассказал Павел Крашенинников.

Он отметил, что подготовленным им с Клишасом документ был разработан в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства. Целью авторов было упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления.

- Тем не менее, предложенный нами вариант решения существующих проблем не нашел поддержки среди большой части активных граждан и общественных организаций, - констатировал Павел Крашенинников. - Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Елена Мизулина также сообщила о таком решении. Она уточнила, что депутаты и сенаторы после совместных консультаций решили внести на рассмотрение парламента единый документ. В комментарии ТАСС сенатор рассказала, что на базе Совфеда будет создана рабочая группа "для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства".

О необходимости обсуждения поправок в Семейный кодекс с участием представителей родительского сообщества, органов опеки, экспертов ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице- спикер Совета Федерации Андрей Турчак также призвал отложить рассмотрение законопроекта, так как он нуждается в доработке.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума

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