Лукашенко поручил решить вопрос об уплате дорожного сбора

Поскольку по данному вопросу, констатировал глава государства, республиканские власти до сих пор не выработали окончательного решения, он предложил утвердить его не в кабинете президента, а с привлечением исполнительной и законодательной ветвей власти.
Он напомнил, что уже достигнута договоренность с "руководством законодательной власти, чтобы "процентов на 70-80% полномочий президента передать парламенту, правительству, другим структурам. Вот и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту", - предложил новый механизм работы Лукашенко.
Ранее, сообщают новостные порталы, выносилось на рассмотрение два варианта механизма уплаты дорожного сбора. Первый предлагал отменить действующую госпошлину и ввести сбор или налог без привязки к прохождению техосмотра. Такой метод предполагал оплату только за тот период, в течение которого водитель планировал использовать транспортное средство. А контролировать подобную ситуацию предлагалось с помощью информационной системы фото- и видеокамер, органов внутренних дел и судебных исполнителей.
Другой вариант уплаты дорожного сбора также подразумевал отмену существующей госпошлины, но при этом расходы на содержание дорог предлагается включить в стоимость топлива.
В Беларуси, уточнил на совещании президент, зарегистрировано более 4,5 млн транспортных средств, но так называемый дорожный сбор, который действует в стране с 2014 года, по мнению населения, не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит, и частоту эксплуатации дорог. Иными словами, одинаково платит и тот, кто наматывает десятки тысяч километров в год, и пенсионер, который в сезон, по словам Лукашенко, "раз в неделю ездит на дачу".
В этой связи он дал понять, что окончательное решение должно приниматься на уровне правительства и парламента. "Вот и все распределение полномочий в данном вопросе", - пояснил президент, пообещав к Всебелорусскому народному собранию распределить свои полномочия "честно, справедливо, не уходя от ответственности".