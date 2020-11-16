Лукашенко поручил решить вопрос об уплате дорожного сбора

За последние десять лет на содержание дорог в Беларуси, общая протяженность которых достигает почти 90 тысяч км, а плотность - одна из самых высоких в СНГ, было ассигновано свыше трех миллиардов евро. Эти цифры озвучил Александр Лукашенко, выступая 16 ноября на совещании по реформированию системы взимания платы за допуск к дорожному движению. Но в отличие от соседних стран, добавил он, "даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковушек".

Поскольку по данному вопросу, констатировал глава государства, республиканские власти до сих пор не выработали окончательного решения, он предложил утвердить его не в кабинете президента, а с привлечением исполнительной и законодательной ветвей власти.

Он напомнил, что уже достигнута договоренность с "руководством законодательной власти, чтобы "процентов на 70-80% полномочий президента передать парламенту, правительству, другим структурам. Вот и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту", - предложил новый механизм работы Лукашенко.

Ранее, сообщают новостные порталы, выносилось на рассмотрение два варианта механизма уплаты дорожного сбора. Первый предлагал отменить действующую госпошлину и ввести сбор или налог без привязки к прохождению техосмотра. Такой метод предполагал оплату только за тот период, в течение которого водитель планировал использовать транспортное средство. А контролировать подобную ситуацию предлагалось с помощью информационной системы фото- и видеокамер, органов внутренних дел и судебных исполнителей.

Другой вариант уплаты дорожного сбора также подразумевал отмену существующей госпошлины, но при этом расходы на содержание дорог предлагается включить в стоимость топлива.

В Беларуси, уточнил на совещании президент, зарегистрировано более 4,5 млн транспортных средств, но так называемый дорожный сбор, который действует в стране с 2014 года, по мнению населения, не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит, и частоту эксплуатации дорог. Иными словами, одинаково платит и тот, кто наматывает десятки тысяч километров в год, и пенсионер, который в сезон, по словам Лукашенко, "раз в неделю ездит на дачу".

В этой связи он дал понять, что окончательное решение должно приниматься на уровне правительства и парламента. "Вот и все распределение полномочий в данном вопросе", - пояснил президент, пообещав к Всебелорусскому народному собранию распределить свои полномочия "честно, справедливо, не уходя от ответственности".