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16.11.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Преемник Kia Rio X-Line: известны цены и комплектации для России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia опубликовала состав комплектаций обновлённого Rio X (ранее - Rio X-Line) и назвала цены на кросс-хэтчбек. В зависимости от версии исполнения модель подорожала на 5 000 - 50 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia
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Kia Rio X получил сайлент-блоки задней подвески модернизированной конструкции, а также ряд решений, дебютировавших на седане Kia Rio 2021 модельного года: бачок для омывающей жидкости увеличенного с 4.6 до 5.3 литра объёма, аккумулятор ёмкостью 60 А∙ч, функцию автоматического переключения климат-системы в режим рециркуляции на время распыления стеклоомывающей жидкости.

Купить Kia Rio X в базовой версии исполнения Comfort со 100-сильным бензиновыми двигателем и 6-ступенчатой МКП можно начиная от 944 900 рублей. Автомобиль в этой же комплектации и с аналогичными двигателем, но в паре с автоматической трансмиссией стоит на 40 тысяч рублей дороже.

В топовой версии Premium цена на кросс-хэтчбек Kia Rio X со 123-сильным двигателем и "автоматом" составляет 1 239 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.

В состав базовой комплектации входят подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультируль с регулировкой по высоте и вылету, водительское сиденье с регулировкой по высоте, стеклоподъёмники всех дверей, аудиосистема с четырьмя динамиками, ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником, фронтальные подушки безопасности, системы ESC и ABS, функция контроля давления в шинах, помощник при старте в гору, ДХО, докатка.

Полный список комплектаций, в которых доступен Kia Rio X, уже опубликован на российском сайте марки.

Старт продаж новинки запланирован на 1 декабря 2020 года.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia