Топливо под Владимиром разлилось на 12 тысяч квадратных метров

Площадь разлива нефтепродуктов из сошедшего с рельсов грузового поезда составляет 12,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области. Эта площадь сопоставима с полутора футбольными полями.

Напомним, в 14.42 в экстренные службы поступило сообщение об аварии на станции Новки-1 в Камешковском районе. В ходе движения грузового поезда № 2617, следовавшего из Нижегородской области в Ленинградскую, произошел сход с рельсов 30 цистерн из 54. Из шести емкостей вылился мазут, нарушены габариты двух путей, один человек получил тяжелые травмы и впоследствии скончался.

- На месте аварии работают 96 человек и 27 единиц техники. Ведутся работы по недопущению пожара. Силы и средства готовы к проведению пенной атаки, - рассказали в МЧС.