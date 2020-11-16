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16.11.2020 09:38
Рубрика: Происшествия

Видео: Подозреваемый в убийстве девочки уралец показал, как прятал тело

Текст: Юлия Мякишева

В Асбесте мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве школьницы, в ходе проверки на месте подтвердил и детализировал свои признательные показания.

Напомним, 11-летняя девочка пропала 12 ноября. Тогда она стала жертвой незнакомого ей злоумышленника. В преступлении подозревают ранее судимого местного жителя. Он освободился из колонии в феврале 2020 года, после чего работал в ритуальной службе. По данным следствия, в день пропажи мужчина встретил девочку на улице, завязал с ней разговор и пригласил к себе домой, где надругался над ней и задушил. Когда стемнело, он вынес обнаженное тело и спрятал в кустарнике недалеко от своего дома, и прикрыл его ветками. Накануне подозреваемого задержали.

Арестован подозреваемый в убийстве волгоградской школьницы

Видео проверки опубликовал СК РФ. На записи видно, что мужчина несет манекен по улице, потом по месту, которое похоже на лес, где кладет на землю, закрывает ветками и уходит. Как отмечено в описании видео, подозреваемый показал именно на то место, где нашли бездыханное тело.

В ходе поисков причастность к исчезновению проверили на нескольких десятках лиц, в том числе, ранее судимым. По камерам наблюдения проверили возможные маршруты ребенка, опросили родственников и знакомых. Как сообщает пресс-служба СК по Свердловской области, сейчас по уголовному делу назначаются необходимые экспертизы. Продолжается осуществление осмотров места происшествия, предметов, допросов и иных необходимых следственных действий. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу.

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