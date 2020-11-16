Видео: Подозреваемый в убийстве девочки уралец показал, как прятал тело

В Асбесте мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве школьницы, в ходе проверки на месте подтвердил и детализировал свои признательные показания.

Напомним, 11-летняя девочка пропала 12 ноября. Тогда она стала жертвой незнакомого ей злоумышленника. В преступлении подозревают ранее судимого местного жителя. Он освободился из колонии в феврале 2020 года, после чего работал в ритуальной службе. По данным следствия, в день пропажи мужчина встретил девочку на улице, завязал с ней разговор и пригласил к себе домой, где надругался над ней и задушил. Когда стемнело, он вынес обнаженное тело и спрятал в кустарнике недалеко от своего дома, и прикрыл его ветками. Накануне подозреваемого задержали.

Видео проверки опубликовал СК РФ. На записи видно, что мужчина несет манекен по улице, потом по месту, которое похоже на лес, где кладет на землю, закрывает ветками и уходит. Как отмечено в описании видео, подозреваемый показал именно на то место, где нашли бездыханное тело.

В ходе поисков причастность к исчезновению проверили на нескольких десятках лиц, в том числе, ранее судимым. По камерам наблюдения проверили возможные маршруты ребенка, опросили родственников и знакомых. Как сообщает пресс-служба СК по Свердловской области, сейчас по уголовному делу назначаются необходимые экспертизы. Продолжается осуществление осмотров места происшествия, предметов, допросов и иных необходимых следственных действий. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу.