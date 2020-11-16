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16.11.2020 15:00
Рубрика: Российский автопром

Родстер "Крым" может получить платформу Lada Vesta

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.facebook.com/kbm.roadster/ Фото: www.facebook.com/kbm.roadster/
Фото: www.facebook.com/kbm.roadster/

Конструкторское бюро молодёжи "Национальный родстер" (КБМ) работает над третьей версией бюджетного спорткара "Крым". Разработчики изготавливают несущие каркасы для прототипа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В настоящее время в родстере применяются основные компоненты платформы Lada Granta. В следующей машине есть потенциальная возможность использовать агрегаты от Lada Vesta.

"Российская газета" обратилась в пресс-службу КБМ за информацией по платформе "Крыма". Выяснилось следующее: конструкция несущей системы спроектирована таким образом, что переход на платформу Lada Vesta не должен представлять большую проблему. С незначительными доработками даже можно рассматривать применение платформы других автопроизводителей.

Также стало известно, что специалисты КБМ доработали "Крым 3.0". Родстер получил увеличенную на 70 мм колею, более широкий дверной проём, а также более просторный салон с улучшенными эргономикой и обзорностью.

Актуальная модель построена на базе коробчатой несущей системы, имеет композитные кузовные панели, съёмный пластиковый колпак крыши. Что касается дизайна экстерьера, то основной облик будущей серийной модели уже запатентован.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По информации "Российской газеты", КБМ позволит в качестве базовых вариантов "Крыма" использовать несколько версий дизайна. Соответственно любое малое инновационное предприятие (МИП), работающее при государственном техническом вузе, сможет создать свой вариант дизайна. При этом внешний вид родстера должен быть красивым и функциональным.

Отметим, конструкция каркаса подразумевает изготовление кузовных панелей из термопласта или композитного пластика в зависимости от комплектации машины.

Как заявляют в пресс-службе КБМ, в "базе" "Крым" будет предлагаться в виде купе со съёмной жёсткой крышей. Соответственно автомобиль планируется продавать как купе-родстер.