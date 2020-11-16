Toyota отзывает в России почти 70 тысяч автомобилей

В конце ноября стало известно, что концерн Toyota отзывает по всему миру примерно 5.8 миллиона автомобилей с проблемным топливным насосом, выпущенных под одноимённым брендом и под маркой Lexus. Росстандарт рассказал сколько и какие автомобили должны безотлагательно отправиться для устранения дефекта.

По данным ведомства, в отзывной кампании участвуют 69 051 автомобиль Toyota и Lexus различных моделей. Причина та же: топливный насос низкого давления, который может отказать в любой момент. Как следствие, двигатель транспортного средства может работать неравномерно, а в некоторых случаях на высокой скорости и вовсе заглохнуть, что может привести к серьёзным последствиям.

Уточняется, что дефектные машины были реализованы с 3 октября 2013 года по настоящее время. Список моделей и VIN-коды автомобилей Toyota и Lexus с потенциально нерабочим топливным насосом опубликованы на сайте Росстандарта.