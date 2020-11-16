Трамп пообещал крупные иски из-за "неконституционности выборов" в США

Действующий президент США Дональд Трамп пригрозил подачей "крупных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших выборов главы государства. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Он отметил, что множество судебных исков по всей стране поступили не от его команды, а от тех, "кто видел ужасные нарушения", пишет РИА Новости. Трамп подчеркнул, что крупные иски с его стороны, показывающие неконституционность выборов 2020 года, и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут в суде.

Ранее республиканец Трамп заявил о том, что кандидат от демократов Джо Байден победил, потому что результаты прошедших выборов были подтасованы. По его словам, не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от Республиканской партии, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием.

Выборы президента США состоялись третьего ноября. Подсчет голосов все еще идет и окончательные итоги не подведены. Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях во время голосования.