Трамп пообещал крупные иски из-за "неконституционности выборов" в США

Действующий президент США Дональд Трамп пригрозил подачей "крупных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших выборов главы государства. Об этом американский лидер написал в Twitter.
Он отметил, что множество судебных исков по всей стране поступили не от его команды, а от тех, "кто видел ужасные нарушения", пишет РИА Новости. Трамп подчеркнул, что крупные иски с его стороны, показывающие неконституционность выборов 2020 года, и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут в суде.
Ранее республиканец Трамп заявил о том, что кандидат от демократов Джо Байден победил, потому что результаты прошедших выборов были подтасованы. По его словам, не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от Республиканской партии, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием.
Выборы президента США состоялись третьего ноября. Подсчет голосов все еще идет и окончательные итоги не подведены. Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях во время голосования.
Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020