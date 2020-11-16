В Перу возбудили дело против бывшего президента

Генеральная прокуратура Перу начала расследование в связи с гибелью во время акций протестов двух человек. Фигурантами дела стали Мануэль Мерино, всего пять дней занимавший кресло президента страны, председатель его правительства Антеро Флорес-Араос и экс-министр внутренних дел Гастон Родригес.

Как заявила глава ведомства Сорайда Авалос в своем видеообращении, опубликованном в Facebook, в их отношении начато предварительное расследование по статьям, касающимся превышения служебных полномочий, нанесения вреда здоровью, убийства. "Эти преступления не останутся безнаказанными", - подчеркнула генпрокурор.

Напомним, 9 ноября парламент Перу проголосовал за отставку президента страны Мартина Вискарры. Депутаты объявили его "морально недееспособным". Импичмент поддержали 105 депутатов, 19 высказались "против", четверо воздержались. Для принятия решения было достаточно 87 голосов (двух третей представителей 130-местного парламента), как того требует в подобных ситуациях Конституция страны. Поводом для импичмента стали обвинения в коррупции, выдвинутые против Вискарры, причем речь идет о его деятельности в 2011-2014 годах, когда тот был губернатором провинции Могекуа. Сам Вискарра категорически отрицает получение какой-либо взятки. В стране он пользовался большой популярность как раз за борьбу с коррупцией.

Его место в качестве главы государства занял Мануэль Мерино, до этого бывший спикером парламента, 10 ноября он принес присягу. Однако новый президент столкнулся с недовольством граждан страны. Они вышли на улицы в защиту Вискарры и протестуя против Мерино, который и прежде не пользовался популярностью. Для разгона манифестантов полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, что в итоге привело к гибели двух человек.

Вину за их смерть многие возложили лично на президента, ряд политиков потребовал, чтобы он ушел в отставку. В результате Мерино оставил кресло главы государства, а вместе с ним в отставку ушло и все переходное правительство. Теперь парламент страны должен решить, кто станет новым президентом Перу на ближайшие пять месяцев (выборы главы государства должны состоять в апреле 2021 года). Пока согласовать кандидатуру не удалось.