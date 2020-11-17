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17.11.2020 16:38
Рубрика: Спорт

Черчесов: Никогда у меня с польскими судьями проблем не было

Текст: Илья Соболев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы на пресс-конференции в преддверии заключительного матча Лиги наций против Сербии. Встреча пройдет в Белграде завтра, 18 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Черчесов: Естественно, после игры с Турцией мы немного поговорили. Вчера на тренировке было две группы: кто играл в том матче с первых минут, одно занятие провели восстановительного характера. Те, кто не играл, тренировались на поле больше. Прилетели в Белград вчера. Поужинали, выспались. Перед ужином была небольшая теория, буквально 15-20 минут, чтобы разобрать нюансы предыдущего матча. Сегодня разминка предыгровая. Этот ритм у нас был и в октябре, поэтому мы его как бы повторяем.

Фото: REUTERS
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Представляете себе состав сборной Сербии, учитывая что они уже потеряли турнирную мотивацию?

Станислав Черчесов: Не можем говорить за соперника, как они будут готовиться и есть ли у них мотивация или нет. Это ваше предположение. Мы готовимся к матчу. Есть турнирная борьба, которая и Сербии дает возможность быть выше, чем сейчас. У нас задача стоит: это возможность занять первое место. Поэтому мы готовимся. И у них, и у нас по той или иной причине выбывают игроки. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Мы сегодня теорию проведем, последние игры проанализируем и будем готовиться к конкретному сопернику. Самое главное, медицинский штаб даст нам определенную информацию, кто и насколько восстановился. Из этого мы и будем исходить.

Как влились новички в сборную по итогам матчей с Молдавией и Турцией? В чем им нужно прибавить?

Станислав Черчесов: Новичков достаточно. Но не потому, что мы так планировали, а потому, что игроки выбывали, и мы звали из молодежной сборной. Потихоньку они обживаются. Кто-то уже вышел, кто-то чуть побольше, чуть поменьше. С каждой теорией, с каждым собранием, с каждой тренировкой они понимают, какие требования. Это тот случай, когда надо и им дать время, и нам набраться терпения. И пошагово всех встраивать в сборную, потому что есть команда, есть определенные устоявшиеся принципы, которые ребята должны понять.

Из-за дисквалификаций вам придется перестраивать игру в защите. Уже знаете, как это будете делать?

Станислав Черчесов: Естественно, у нас игроки, которые заменят выбывших. У нас есть еще время понять, кто будет играть, и по какой системе мы будем действовать. Спокойно к этому относимся. Ситуация такая, какая она есть: есть дисквалификации, травмы, вирус. В такое время живем, и это надо воспринимать по-деловому: находить возможность выпускать на поле команду, которая, во-первых, будет командой, а во-вторых, будет добиваться результата.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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На ваш взгляд, почему сборная Сербии начиная с 2004 года не может пробиться на чемпионаты Европы? Как относитесь к тому, что завтра против вас не сыграет Душан Тадич?

Станислав Черчесов: Во-первых, в Сербии всегда были игроки хорошего уровня. И команда их всегда хорошо играла. Многие играют в хороших, именитых клубах. Поэтому здесь не могу сказать, почему так долго ваша сборная не играет на чемпионатах Европы. Что касается Душана Тадича, у нас тоже многие не смогут сыграть. Так что, мы в равных условиях. А то, что он хороший игрок, мы в курсе. Может, он не знает, но когда я работал в "Динамо", то хотел приобрести Душана для нашего клуба. Это основательный игрок, но у них тоже есть футболисты, которые смогут его заменить.

Перед игрой УЕФА принял решение заменить польскую бригаду судей на британскую. Обратили внимание на эту перестановку?

Станислав Черчесов: Сложно сказать, почему они были заменены. В Польше работал, всех судей знаю. Никогда у меня с ними проблем не было. Поэтому на вопрос, почему их заменили, я ответить не готов.

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